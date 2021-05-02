Москва, , 07:39 — REGNUM Обязательное условие для снижения заболеваемости COVID-19 в России назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 2 мая в беседе с журналистами РИА Новости.

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Специалист пояснила, что снижение показателей по заболеваемости COVID-19 в России будет возможно лишь если популяционный иммунитет будет составлять 60−70%. До тех пор, пока не будет сформирована иммунная прослойка, нулевых показателей заболеваемости ждать не стоит.

Пшеничная призвала тех, кто ещё не вакцинировался от COVID-19, сделать это как можно скорее. Массовая вакцинация поможет сформировать популяционный иммунитет в кратчайшие сроки.

Вакцинация от COVID-19 в настоящее время проводится во всех регионах России. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Это «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») уточнил, когда можно будет приступить к вакцинации граждан, переболевших COVID-19.

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