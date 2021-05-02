Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM В Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоялось традиционное главное пасхальное богослужение. Оно прошло в ночь на 2 мая и собрало десятки человек.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

Мероприятие провёл митрополит Евгений. По традиции вокруг собора совершили крестный ход. Он прошёл под праздничный колокольный звон, а также под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе».

В конце богослужения владыка Евгений освятил артос и поздравил всех со светлым праздником Христова Воскресения. Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая православный мир празднует Пасху.