Чита, , 07:37 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 2 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 393, причём 29 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 903 пациента (+18 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 823 человека (за последние сутки данные не изменились). Из общего количества пациентов моногоспиталей 21 (-5 за сутки) находится в тяжёлом состоянии, 12 пациентов (-2 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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