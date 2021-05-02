Иркутск, , 07:32 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2365 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 583 человек (+123 за последние сутки).

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Госпитализированы 1164 пациента (+4 за последние сутки). Выздоровели 64 679 пациентов (+143 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 273 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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