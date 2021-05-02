Москва, , 07:21 — REGNUM Разработка сервиса «Антимошенник» для мобильного приложения МВД России будет завершена к концу 2021 года. Об этом представители МВД РФ сообщили ТАСС.

Новая функция будет внедрена в действующее приложение МВД России, доступное для загрузки в магазинах AppStore и Google Play. При активации функции «Антимошенник» пользователи будут получать предупреждения о входящих звонках с номеров, которые ранее использовались для совершения противоправных действий. Аналогичные предупреждения будут появляться и при получении СМС-сообщений с таких номеров.

Стоимость разработки новой функции для мобильного приложения МВД России составит 44,9 млн рублей. Опытно-конструкторские работы по этому проекту должны быть завершены к 25 декабря 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначальная стоимость тендера на разработку сервиса «Антимошенник» для мобильного приложения МВД России составляла 62,9 млн рублей.

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