Москва, , 07:17 — REGNUM Достойную пенсию, которая позволит сохранить привычный образ жизни по достижению старости, в России можно накопить несколькими способами. Об этом 2 мая пишет РБК со ссылкой на опрос экспертов.

Так, жители РФ способны получать пассивный доход, который обычно дают проценты от вкладов, платежи от сдачи в аренду недвижимости и прибыль от страховых ценных бумаг.

Другим способом накопления могут являться вложения небольших средств в биржевые и паевые фонды или создание счета на бирже у брокера. Этот вид инвестиций позволяет получать доход за счет налогового вычета.

Еще одним видом эффективных сбережений, по мнению экспертов, является вложение в иностранную валюту, что может приносить от семи до восьми процентов от суммы вклада. Применение этого способа рекомендуется сочетать с другими методами накоплений.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля РБК распространил результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера», согласно которому 27% опрошенных жителей России заявил, что для комфортной и безбедной жизни после выхода на пенсию им потребуется сумма накоплений в размере 20−50 млн рублей.

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