Екатеринбург, , 06:58 — REGNUM В Екатеринбурге вечером 1 мая прогремел праздничный салют. Фейерверк состоялся в парке им. Маяковского и длился несколько минут.

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Это зрелище можно было наблюдать из нескольких районов города. При этом отметим, что в Нижнем Тагиле фейерверк не состоялся.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Екатеринбург и Нижний Тагил были признаны городами трудовой доблести. Салюты они могут запускать 1 мая, в День Победы и в день своего города.