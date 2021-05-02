Барнаул, , 06:58 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2980 человек, причём семеро из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 017 человек, +10 за последние сутки) и ОРВИ (28 917 человек, +59 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 210 (за последние сутки данные не изменились), из них 80 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2452 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 815 человек, +74 за последние сутки) новый вирус победили 44 732 человека (+72 за последние сутки).

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