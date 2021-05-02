Москва, , 06:57 — REGNUM Сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, предупреждающий граждан о звонках аферистов, планирует запустить в конце декабря текущего года МВД России. Об этом 2 мая сообщает ТАСС.

Уточняется, что контракт с разработчиком сервиса был заключён в марте текущего года. Стоимость работ составит 44,9 млн рублей, что значительно ниже запланированной суммы, составлявшей 62,9 млн рублей. Срок окончания работ над сервисом — 25 декабря 2021 года.

Пользователям сервиса будет поступать оповещение о том, что ему звонят или пишут SMS с номера, который использовался ранее при совершении противоправных действий. Такой звонок пользователь сможет сразу заблокировать. При этом в МВД уточнили, что приложение не получит доступа к списку контактов пользователя. В настоящее время мобильное приложение МВД РФ, в котором добавится новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

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