Москва, , 06:49 — REGNUM Произволом со стороны Вашингтона является международный порядок, основанный на правилах США, которые не соответствуют уставу ООН. Об этом 2 мая написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор также напомнил о причастности союзников Соединенных Штатов к сложившейся ситуации.

«The rules-based world», который отстаивают США, Британия и прочая, не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом… На деле «мировой порядок, основанный на правилах» — это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Вашингтон лживо прикрывается словами о мире, развязывая войны в разных уголках мира и поддерживая террористов.

«И он не обеспечивает «международного мира» — это ложь. «The rules-based world» породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии через поддержку западным альянсом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и джихадистов против законного правительства Сирии, и много других кровавых конфликтов», — напомнил Пушков.

По его мнению, США не поддерживают порядок, а сеют хаос. Кроме того сенатор предупредил, что современный миропорядок движется к разрушению.

«Это не миропорядок, основанный на праве, а «миробеспорядок», основанный на произволе США и группы поддерживающих их стран. США хотят остановить историю, но это невозможно. У истории нет конца — «there is no end to history», вопреки тому, что считают в Вашингтоне. Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале о том, что жителям США надо бояться не придуманных внешних угроз со стороны Ирана или России, а внутренних проблем, связанных с нетерпимостью, вооруженными нападениями и действиями радикалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков назвал реальные угрозы для жителей США