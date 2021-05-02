Чебоксары, , 06:40 — REGNUM В Чувашии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В нём приняли участие около 400 полицейских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

В ходе профилактического мероприятия в общественных местах выявлено 228 административных правонарушений, в том числе 74 человека наказаны за появление в пьяном виде, 34 жителя — за распитие алкоголя, пресечено 18 хулиганских действий.

Кроме того, правоохранители установили трёх человек, которые находились в розыске, выявлено семь правонарушений в сфере миграции, за побои привлечены 22 человека, за мелкое хищение — 27 жителей. Ещё более 50 человек привлечены к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

Всего в оперативно-профилактическом мероприятии «Правопорядок» приняли участие около 400 полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за хулиганство. Речь идёт о преступлениях, совершённых с применением насилия. При этом из первой части во вторую был перенесён такой квалифицирующий признак, как хулиганство с использованием оружия, тем самым ответственность была ужесточена.