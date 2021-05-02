Амман, , 06:35 — REGNUM Первые три случая инфицирования новым, индийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 выявлены в Иордании. Об этом 2 мая сообщил телеканал Al-Mamlaka TV.

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Как уточнил в беседе с журналистами министр здравоохранения страны Фираса аль-Хауари, два случая заражения коронавирусом были выявлены в Аммане, столице Иордании, ещё один случай заражения подтверждён в городе Эз-Зарк.

При этом глава минздрава Иордании уточнил, что ни один из инфицированных новым штаммом не совершал поездок в Индию, либо в другие страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии наблюдается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, несколько дней подряд в стране выявляют более 300 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Индии было обнаружено сразу несколько мутаций SARS-CoV-2.

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