Ульяновск, , 06:24 — REGNUM В Ульяновской области планируют реструктуризировать трёхстороннюю комиссию по регулированию трудовых отношений. Об этом говорилось на встрече врио главы региона Алексея Русских с членами профсоюзных организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Встреча прошла 1 мая, когда вся страна отмечала День солидарности трудящихся, а также праздник весны и труда. Одной из главных тем стали вопросы регулирования социально-трудовых отношений.

«Символично, что наша первая встреча проходит в Первомай. Это один из самых знаменательных и любимых праздников в России, основанный на уважении к людям труда, их вкладу в развитие страны и региона», — сказал врио губернатора Алексей Русских, отметив роль профсоюзов в защите интересов трудового народа.

По его словам, в профсоюзное движение необходимо вовлечь молодежь, а также усовершенствовать механизм социального партнерства. Власти отмечают, что эта работа начата: планируется реструктуризация трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на основе введения принципа отраслевого формирования трёхсторонних комитетов. В эту работу будут вовлечены руководители министерств, профсоюзов, работодатели и профсоюзные объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Ульяновске чествовали 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Кутузова II степени бригаду. Она сформирована в 1998 году и базируется в Ульяновске. Алексей Русских в своём поздравлении заявил, что бригада является «одним из лучших боевых формирований Вооружённых сил России — а это значит, что и всего мира».

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