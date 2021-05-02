Киев, , 06:12 — REGNUM Изменения в системе расчетов за газ на Украине могут лишить поставщиков коммунальных услуг возможности закупать голубое топливо, а жителей страны оставить без горячей воды и отопления. Об этом заявил глава компании «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук 1 мая в беседе изданием «Обозреватель».

Речь идет о Положении о наложении специальных обязательств (ПСО), которое предписывает «Нафтогазу Укаирны» продавать газ поставщикам тепла и горячей воды по установленной цене. После 20 мая 2021 года срок действия документа истекает и должны начать действовать рыночные условия.

По словам Блащука, поставщики могут оказаться в безвыходной ситуации, поскольку у них не будет средств для оплаты новых счетов.

«После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ… Отопительного сезона может и не быть», — предупредил Блащук.

Издание подчеркивает, что, если правительство Украины не примет мер, а изменения вступят в силу, то уже в мае региональные газовые управления начнут отключать поставщиков тепла от газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что резкое повышение стоимости газа с 1 мая для бытовых потребителей на Украине является результатом аферы украинского президента Владимира Зеленского, который до этого обещал населению в два раза снизить цену на голубое топливо.

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