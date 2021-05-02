Богота, , 06:12 — REGNUM Приказ направить войска в города, где продолжаются акции протеста против налоговой реформы, отдал президент Колумбии Иван Дуке. Видео с выступлением главы государства было опубликовано 2 мая на странице его администрации в Twitter.

Как пояснил Дуке, военные будут присутствовать в тех городах, где есть «большой риск для жизней граждан». Глава государства напомнил, что военнослужащие обучены действовать в городских условиях и будут оказывать поддержку сотрудникам полиции.

Манифестации против налоговой реформы начались в крупных городах Колумбии с 28 апреля. Акции протеста проходят в Боготе, Кали, Медельине и ряде других городов, они сопровождаются нарушениями общественного порядка, столкновениями с полицией и актами вандализма. В результате беспорядков пострадали более 200 полицейских, были задержаны 185 участников манифестаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Колумбии Дуке согласился изменить текст налоговой реформы в связи с массовыми протестными акциями в стране.

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