Ульяновск, , 06:09 — REGNUM В Ульяновской области планируется учредить знак отличия для работников профсоюзов. Данный вопрос был поднят на встрече врио губернатора Алексея Русских на встрече с членами профсоюзных организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Встреча прошла 1 мая. Глава региона назвал это символичным, отметив, что это праздник, «основанный на уважении к людям труда, их вкладу в развитие страны и региона».

В ходе обсуждения был поднят вопрос об учреждении нагрудного знака «За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области». Инициаторы поясняют, что это позволит не только поддержать членов профсоюзного движения и отметить их вклад, но и расширит круг лиц для получения звания «Ветеран труда Ульяновской области».

Напомним, в марте 2021 года руководство региона заявляло о том, что планируется учредить новое почётное звание «Ульяновский врач». Ранее также отмечалось, что для поддержки молодых специалистов предусмотрено изготовление нагрудных знаков «Молодой специалист Ульяновской области».

Как сообщало ИА REGNUM, что в 2020 году в память о 19-летнем волонтёре-медике учреждён знак «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой». Награда вручается волонтёрам Ульяновской области.