Ставрополь, , 05:58 — REGNUM Шестерых детей и одного взрослого, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае, доставят самолётом МЧС РФ в Москву. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба МЧС России.

На борту самолёта Ил-76 МЧС РФ будут находиться восемь медработников из разных медучреждений, а также шестеро медиков из ВЦМК «Защита». Авиаборт оборудован всей необходимой для доставки пострадавших медтехникой. Решение о транспортировке пострадавших в крупном ДТП в Ставрополье в Москву было принято специалистами Минздрава России по итогам консультаций, проведённых с участием федеральных экспертов, прибывших в Ставропольский край.

Вся необходимая пострадавшим в ДТП помощь будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном ДТП в Ставропольском крае с участием грузовика, легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В момент аварии в автобусе находились 14 детей и четверо взрослых, которые ехали на спортивные соревнования из Волгограда в Черкесск. На месте ДТП погибли пятеро детей, госпитализированы девять человек.

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