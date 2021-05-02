Чебоксары, , 05:58 — REGNUM Чувашские власти в ответ на критику главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о срыве национального проекта «Образование» сослались на необходимость «детальной проработкой документов». И заверили, что разместят необходимые закупки «не позднее 15 мая», сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии со ссылкой на региональное министерство образования и молодёжной политики.

В министерстве отмечают, что в 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» предусмотрено 187,4 млн рублей, на 30 апреля объявлены закупки на 53,7 млн рублей, что составляет 35,6%. В настоящее время «подготовлена вся техническая документация для объявления конкурсов».

«Длительная разработка специалистами минобразования Чувашии технического задания связана с детальной проработкой документов, их корректировкой после знакомства с ошибками, допущенными другими регионами при размещении закупок, названных в рамках вебинаров», — говорится в сообщении.

В министерстве также подчёркивают, что до 11 мая будут размещены документы ещё на 58,3 млн рублей, а «оставшийся перечень оборудования на сумму 75,4 млн рублей будет размещен для проведения торгов не позднее 15 мая».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля на коллегии министр просвещения России Сергей Кравцов назвал Чувашию в числе 15 регионов, которые не объявили конкурсы в рамках нацпроекта «Образование». По его словам, «это регионы, которые фактически срывают национальный проект». Руководитель ведомства заявил, что срок продлевается до 15 мая, и если не будет заявок, то будут приниматься «административные меры».

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