Ульяновск, , 05:42 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 2 мая, начинаются праздничные выступления творческих коллективов Ленинского мемориала. Их посвятят Дню Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Бесплатные концерты пройдут со 2 по 8 мая на различных площадках Ульяновска. По словам исполняющей обязанности министра культуры Евгении Сидоровой, их посвятят памяти о Великой Отечественной войне и о тех, кто отстоял честь и свободу Родины.

Первое выступление состоится во Дворце культуры «Руслан», где государственный духовой оркестр «Держава» представит программу «Времен связующая нить». Также здесь будут представлены плакаты военного времени из фондов мемориала «Боевой карандаш».

4 и 5 мая творческие коллективы выступят во Дворце книги и библиотеке семейного чтения № 18, 6 и 7 мая праздник пройдёт во Дворце культуры имени 1 Мая и в Центре татарской культуры. 8 мая состоится несколько выступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в этом году состоится Парад Победы, в настоящее время идут репетиции — генеральный прогон назначен на 7 мая.