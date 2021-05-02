Москва, , 05:39 — REGNUM Категории граждан России, обладающих правом на получение двух пенсий одновременно назвала заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете». Текст опубликован 2 мая на сайте издания.

Как пояснила Бибикова, возможность получать две пенсии сразу есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Эти категории граждан могут получать пенсию по инвалидности и по старости.

Также в ряде случаев два вида пенсионных выплат одновременно могут получать бывшие сотрудники силовых структур. Речь идёт о пенсии военной и пенсии по старости. Такая возможность, по словам Бибиковой, есть у силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а кроме того, успели выработать двадцать один пенсионный балл и стаж — в 2021 году он составляет двенадцать лет. Сенатор уточнила, что пенсия по старости состоит из двух частей, страховой и фиксированной, бывшим силовикам будет назначаться только страховая часть.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 90% граждан России, согласно опросу, не разбираются в механизме формирования пенсии.

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