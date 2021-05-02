Токио, , 05:33 — REGNUM Не менее 60% спортсменов, которые должны принять участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, предварительно вакцинируются от коронавирусной инфекции. Об этом 2 мая сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники среди организаторов мероприятия.

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Согласно их сведениям, более половины из 200 стран и регионов, которые отправят своих представителей на соревнования, уже подтвердили, что сделают спортсменам прививки. Вместе с тем факт участия в вакцинации от COVID-19 не является обязательным условием для участия в Олимпийских играх в Токио.

Летняя Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля телеканал CNN передал информацию о том, что организаторы Олимпийских игр в Токио будут ежедневно тестировать спортсменов на коронавирус в период проведения соревнований.

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