Каракас, , 05:15 — REGNUM Размер минимальной месячной заработной платы в Венесуэле поднят до 7 млн суверенных боливаров (около $2,5). Об этом объявил венесуэльский министр труда Эдуардо Пиньяте, 1 мая передает государственное телевидение республики.

Прежний уровень минимальной зарплаты в стране составлял 1,8 млн боливаров (примерно 65 американских центов). Пиньяте также заявил, что каждый граждан Венесуэлы сможет получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 млн боливаров ($1,04)

По словам министра, учитывая два указанных решения властей республики, совокупный минимальный доход каждого венесуэльца за месяц должен составлять 10 млн боливаров (около $3,54).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля телеканал BBC передал информацию о том, что Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) заключила сделку с администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро о предоставлении продуктов питания для венесуэльских школьников.

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