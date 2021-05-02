Мадисон, США, , 05:12 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали в казино результате стрельбы в американском штате Висконсин. Об этом 2 мая сообщается на официальной странице казино в Facebook.

Инцидент со стрельбой произошёл в казино «Онейда», расположенном к юго-западу от города Грин-Бей на шоссе 172. Администрация казино предупредила о стрельбе и попросила возможных посетителей воздержаться от посещения заведения в ближайшее время.

Также сообщается, что на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый в стрельбе задержан, полиция проводит осмотр здания казино.

В последнее время в США участились случаи так называемых «шутингов» — нападений на людей злоумышленников с огнестрельным оружием. Президент США Джозеф Байден в своём обращении к Конгрессу сравнил такие случаи с эпидемией. Ряд аналитиков предполагает, что глава государства может отменить право граждан США на свободное владение оружием, гарантированное им конституцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в длительной перестрелке с полицией в американском штате Северная Каролина.

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