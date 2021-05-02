Абу-Даби, , 04:52 — REGNUM Сумму в 38 млн дирхамов (более $10 млн) отдал новый владелец автомобильного номера AA9 по итогам благотворительного аукциона «Самые благородные числа» в городе Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 1 мая сообщили городские власти на своей странице в Twitter.

Кроме того, на торгах были выставлены регистрационные знаки U31, T38 и E51. Аукцион принес организаторам 48,5 млн дирхамов ($13,2 млн). Вырученные средства будут перечислены на кампанию по раздаче продуктов питания малоимущим.

Предыдущий рекорд по цене проданного автомобильного номера был тоже установлен в Дубае в 2016 году. Тогда регистрационный знак приобрели за 33 млн дирхамов (почти $9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта глава компании Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuable свой первый твит в этой социальной сети за $2,9 млн, который написал 15 лет назад. Полученные от продажи деньги были переведены в биткоины и отправлены в благотворительную организацию Give Directly, которая занимается помощью африканским странам.

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