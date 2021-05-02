Лондон, , 04:49 — REGNUM Первая за два года очная серия встреч глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) состоится с 3 по 5 мая в Лондоне. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

На встрече глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии приглашён верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой, а также дипломаты из Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что министры обсудят вопросы противодействия глобальным угрозам, защиту прав человека и защиту демократии, меры по борьбе с изменениями климата, новые методы по противодействию голоду, условия восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Кроме того, ожидается, что Рааб проведёт ряд двусторонних встреч с главами МИД Японии, США, Индии, а также с другими участниками мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует принять участие в очной встрече глав МИД стран G7.

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