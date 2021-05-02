Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами миссии Crew-1 отделился от Международной космической станции (МКС) и начал свой путь на Землю. Трансляцию события ведёт на своём сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Команда на начало отстыковки была дана в 03:30 мск, отделение от МСК космического аппарата произошло в 03:35 мск. На борту космического корабля находятся астронавты американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути.

Приводнение Crew Dragon ожидается через шесть с половиной часов, около 09:57 мск у побережья американского штата Флорида.

Ранее ИА REGNUM сообщало о внесении Nasa изменений в операцию по отстыковке корабля Crew Dragon от МКС.

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