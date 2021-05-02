Москва, , 03:58 — REGNUM Переменчивая, «эксклюзивная» погода ожидает в ближайшие пять дней жителей Москвы. Об этом 1 мая рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что в Москве ожидаются как резкие потепления, так и резкие похолодания. Такая погода объясняется влиянием средиземноморского циклона. Ночь на 2 мая Вильфанд охарактеризовал как «тихую и маловетреную, лунную», хорошая погода продержится до середины дня 2 мая, температура воздуха составит +12…+14 градусов.

Во второй половине дня 2 мая погода начнёт меняться, а следующий день, 3 мая, по словам метеоролога, порадует любителей грозы в начале мая. Сильный дождь начнётся около полуночи в ночь на 3 мая и будет продолжаться с небольшими перерывами весь день. При этом температура воздуха поднимется до +18 градусов, а скорость отдельных порывов ветра составит 17 м/сек. Этот день обещает стать самым ненастным на предстоящей неделе.

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