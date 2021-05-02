Фриско, США, , 03:30 — REGNUM Сборная России разгромила команду Чехии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который состоялся в США. Счёт в матче составил 11:1 в пользу России.

В российской команде три шайбы забросил Матвей Мичков, по две шайбы забили Фёдор Свечков и Прохор Полтапов, по одной шайбе в ворота соперников забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров. От чехов в наши ворота удалось забросить одну шайбу Якобу Косе.

Сборная России по итогам игры в четырёх матчах занимает промежуточное первое место в группе. Российская сборная уже не опустится ниже второго места, ей предстоит матч в четвертьфинале со сборной Белоруссии или Швейцарии. Сборная Чехии заняла четвёртое место, ей предстоит игра в ¼ со сборной Канады.

Четвертьфинальные игры состоятся в ночь на 4 мая. Завершится юниорский чемпионат мира по хоккею 6 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе российской сборной по хоккею в четвертьфинал чемпионата мира среди юниоров после победы над сборной Германии.

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