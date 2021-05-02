Хмеймим, Сирия, , 03:06 — REGNUM Пасхальное богослужение состоялось в полевом храме Пророка Божия Илии на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Праздничное богослужение в полевом храме провёл помощник командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Николай. В ночь на 2 мая состоялся крестный ход вокруг полевого храма, в нём участвовали военнослужащие, не задействованные в боевых дежурствах и командование авиабазы. Затем состоялась праздничная литургия, настоятель храма освятил пасхальные куличи и яйца.

Для участия в мероприятии на авиабазу специально прибыл православный хор Заиконоспасского монастыря «Благозвонница» из Москвы. Иерей Николай отметил, что военнослужащие «благоговейно и со смирением» готовятся к празднованию Светлого Христова Воскресения. Этот праздник в Сирии, по словам священнослужителя, чувствуется особенно остро. Всю Страстную седмицу в полевом храме шли богослужения, посвящённые жизни Иисуса Христа. Как рассказал настоятель храма, многие военнослужащие перед праздником Пасхи исповедовались и причастились.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин встретил праздник Пасхи в храме Христа Спасителя в Москве.

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