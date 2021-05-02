Женева, Швейцария, , 02:38 — REGNUM Более чем на 870 тысяч возросло число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире. Такие данные 1 мая опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 870 405, число летальных исходов увеличилось на 14 661 случай. всего в мире, согласно данным ВОЗ, зарегистрировано 150 989 419 подтверждённых случаев заражения коронавирусом и 3 173 576 умерших от последствий заболевания COVID-19.

Больше всего на сегодняшний дней случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано в США (31 948 761), на втором месте находится Индия (19 164 969), на третьем — Бразилия (14 590 678). Россия по числу выявленных случаев заражения находится на шестом месте в мире (4 814 558).

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении карантина в Индии в связи с тяжёлой ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в стране. За сутки в Индии было выявлено более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это составило антирекорд по числу подтверждённых за сутки случаев заражения SARS-CoV-2 в одной стране.

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