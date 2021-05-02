Лион, Франция, , 02:31 — REGNUM По меньшей мере 27 полицейских и жандармов пострадали в столкновениях с хулиганами во время первомайской демонстрации во французском городе Лион, 1 мая сообщается на сайте префектуры региона Овернь — Рона — Альпы.

Силовикам противостояла толпа из примерно 200 человек, которые пробрались в начало колонны демонстрантов. Полиция применила против них слезоточивый газ. Всего в демонстрации в Лионе, по информации властей, приняли участие около 3 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в своем Twitter о том, что в ходе столкновений на первомайской демонстрации в Париже силовики задержали по меньшей мере 34 человека.

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