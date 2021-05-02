2 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление канцлера Австрии, который предложил Вену в качестве места встречи для лидеров России и США.

Тимур Кондратьев, , 09:55 — REGNUM Заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, который предложил рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Сойфертис Леонид Владимирович. Вена. 1945

«Все крупные, важные для всего человечества переговоры между лидерами нашей страны и США проходили в Вене или Женеве», — отметил Александр И.

Многие пользователи отметили, что Австрия является знаковым местом, которые уже становилось эпицентром мировых геополитических изменений. Поэтому Вена является предпочтительным местом для встречи лидеров двух стран. Тем не менее нашлись и те, кто считает, что Европа — не лучший выбор в качестве нейтральной страны.

«Я считаю, что Европа в целом не является нейтральной территорией между Россией и США в силу мощной зависимости от политики Штатов. Давайте тогда в Белоруссии проводить встречу, в Казахстане тоже можно», — указала Ирина К.

Австрия на Всемирной выставке в Париже — 1900

Некоторые комментаторы отметили, что видят для себя более предпочтительным Китай в качестве независимого участника мировой геополитики, который может принять на своей территории переговоры лидеров двух сверхдержав.

«Нужно встречаться на нейтральной территории, я так думаю. В Китае, например», — пишет Роман Р.

«Можно согласиться на Шанхай. Китайские товарищи, вероятно, одобрят», — считает Петя М.

Часть людей пришла к выводу, что весь спор Америки и России строится, по сути, вокруг газопровода «Северный поток — 2», что означает, что лучшим местом для обсуждения этой темы может стать Германия.

«Надеюсь, хотя бы в этот раз они хоть о чём-то договорятся. Встреча будет явно в Германии, нашего ничего не интересует, кроме продажи сырья в Европу и остановленной стройки газопровода», — считает Максим П.

Австрия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отдельные пользователи убеждены, что Путину и Байдену просто не о чем разговаривать. Люди убеждены, раз конфликт не был улажен дипломатами двух стран, то их лидерам останется лишь набить друг другу морды.

«Вена — это хорошо, только говорить не о чем и не с кем. США — недоговороспособное недоразумение», — пишет Rus D.

«А кто будет следить за ходом мысли Байдена и дёргать за веревочки? Псаки? Она сама такую пургу несёт, словно с дуба свалилась», — поделился своим мнением Николай Б.

Напомним, 30 апреля в пресс-службе Кремля сообщили журналистам, что канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи российского и американского лидеров.