2 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 09:51 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Айвазовский. Предательство Иуды. 1834

«Да какие проблемы? Это гражданство им и не нужно. У них там семьи. Они будут ездить в гости к семье», — предполагает Вячеслав А.

Многие пользователи вынесли предположение, что только глупый чиновник будет иметь второе гражданство. Более хитрый и изворотливый перевезёт за границу своих не самых близких родственников и просто будет ездить к ним в гости.

«Гражданство второе не надо иметь, можно просто вывозить капиталы из России и записывать на семью через третьи руки. Вот и всё», — раскрыл схему пользователь под псевдонимом Лесник На-Лайне.

Джеймс Тиссо. Блудный сын. Отъезд. 1882

Некоторые комментаторы убеждены, что данный закон должен был появиться в Российской Федерации уже очень давно, ведь за всё это время множество госслужащих пустили корни за границей, что угрожает безопасности нашей страны.

«По уму этот закон надо было принять ещё очень давно. Необходимо вернуть понятие «враг народа» и ставить к стенке любого жирномордого функционера», — считает Артур Д.

«С каким опозданием! Столько лет упущено! И сколько их пустило корни там, где нас врагами считают?» — задаётся вопросом Валерий Ф.

Джеймс Тиссо. Блудный сын в современной жизни. Возвращение. 1882

Часть людей указала на то, что подобные ограничения для госслужащих существовали уже давно, а президент, по сути, подписал дублирующий закон, запрещающий чиновникам иметь второе гражданство, содержать счета в иностранных банках и иметь возможность жить за границей.

«Профанация работы. Запрет другого гражданства уже давно прописан в 79-м Федеральном законе о государственной службе. Просто о нём знают только те, кто работает на государственной службе, и проверяющие», — отметил Октарь Г.

Ряд пользователей отметил, что раз такой закон был принят, то означает, что уже множество разного рода государственных служащих плотно ассимилировались за рубежом, имеют второе гражданство, но тем не менее вправе занимать руководящие посты в нашей стране.

«Значит, до этого все имели? Не имели бы, то не нужен был бы аж целый указ от президента. И чтобы образование там не получали, чтобы перспективно не вербанули в юности, чтобы не стали Кембриджской пятёркой наоборот, пятой колонной. Сталинские чиновники за рубеж выезжали лишь по его указу, как и петровские, иначе самовольно подумавшие поехать имели зарезервированную путёвку в Сибирь», — напомнил Виталий Ч.

Джеймс Тиссо. Блудный сын. Долгожданное возвращение. Праздник. 1882

Нашлись и те, которые привели в пример опыт соседних стран, в которых подобные законы не принесли никаких позитивных изменений и «уважаемые» граждане могли свободно иметь не два и не три гражданства.

«На Украине уже пытались. Как-то Коломойскому сказали, мол, двойное гражданство незаконно, а он с улыбкой ответил, что у него их четыре», — написал Вован Д.

Напомним, 30 апреля на официальном интернет-портале правовой информации появился документ за подписью президента России Владимира Путина о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.