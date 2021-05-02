Нью-Дели, , 02:05 — REGNUM Тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Индии заставила власти продлить карантин в индийском столичном округе Дели, 1 мая сообщил на своей странице в Twitter главный министр округа Арвинд Кеджривал.

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Указанный режим будет действовать в мегаполисе до 10 мая. Решение о продлении карантина продлевается во второй раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая минздрав Индии объявил, что за сутки в стране было выявлено 401 993 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Их общее число с начала пандемии достигло 19 164 969.

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