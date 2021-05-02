Нью-Йорк, США, , 02:05 — REGNUM Американская актриса, обладатель премии «Оскар» Олимпия Дукакис скончалась в возрасте 89 лет в Нью-Йорке. Об этом 1 мая сообщил её брат Аполло Дукакис в своём Facebook.

«Сегодня утром в Нью-Йорке скончалась моя любимая сестра Олимпия Дукакис. После многих месяцев проблем со здоровьем она обрела покой и теперь наконец-то со своим Луисом (мужем актрисы — ред)», — написал брат актрисы.

Олимпия Дукакис родилась в 1931 году в американском штате Массачусетс. Свою актёрскую карьеру она начала в 60-х годах XX века. Она снялась в более, чем 60 кинофильмах и в 50 телесериалах. Была три раза номинирована на премию «Оскар» за роли в телесериалах «Удачный день», «Городские истории» и «Жанна Д'Арк». Премии «Оскар» и «Золотой глобус» принесла ей роль второго плана в киноленте «Во власти луны» (Moonstruck, 1987).