Бразилиа, 2 мая 2021, 01:48 — REGNUM Совокупное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 14 725 975 после выявления еще 66 964 носителя SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщается на сайте бразильского минздрава.
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Вместе с тем в стране зарегистрировано уже 13 242 665 фактов выздоровления от коронавирусной инфекции. Также за последние сутки в Бразилии зафиксировали 2656 летальных исходов от осложнений при COVID-19. С начала пандемии от этого заболевания на бразильской территории скончались 406 437 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля власти Израиля запретили своим гражданам выезд в Бразилию, Турцию, Индию, Украину, Эфиопия, ЮАР и Мексику из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в этих странах.
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