Лондон, , 01:46 — REGNUM Трое мальчиков и девочка были госпитализированы с признаками отравления после употребления желейных конфет, содержащих коноплю, в британском графстве Суррей. Об этом 1 мая сообщает издание Daily Mail.

В медучреждении детям был поставлен диагноз «острое отравление». Отмечается, что без помощи медиков состояние пострадавших могло стать критическим. По словам самих детей, незадолго до ухудшения самочувствия они употребляли конфеты, содержащие каннабис.

По данным издания, несколько недель назад произошёл похожий инцидент с детьми, тоже признавшимися в употреблении конфет с коноплёй после госпитализации с диагнозом «острое отравление». Врачи предупредили, что употребление каннабиса редко приводит к летальному исходу, однако может вызвать необратимые изменения в организме человека.

Полиция Великобритании проверяет и другие возможные причины отравления детей. Родителей графства предупредили об опасности употребления подобных сладостей.

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