Вашингтон, 2 мая 2021, 01:32 — REGNUM Функции руководителя Национального космического совета США переданы американскому вице-президенту Камале Харрис, 1 мая сообщается на ее странице в Twitter.
Новый глава Агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон приветствовал это назначение, отметив, что Харрис является «идеальным человеком» на указанном посту.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Белый дом выдвинул на должность заместителя руководителя NASA американского астронавта Памелу Мелрой.
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