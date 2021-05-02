Братислава, 2 мая 2021, 01:06 — REGNUM Первый укол вакцины от коронавирусной инфекции сделали премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру, 1 мая передал телеканал «ТА3».
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Он вакцинировался препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. По информации телеканала, глава правительства не мог сделать прививку от COVID-19 ранее, поскольку переболел этой инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля премьер-министр Швеции Стефан Лёвен получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, произведенной американской фармокомпанией Pfizer.
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