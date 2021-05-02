Москва, 2 мая 2021, 00:50 — REGNUM Пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве посетил президент России Владимир Путин, 2 мая сообщает пресс-служба Кремля.
Богослужение по поводу праздника Светлой Пасхи проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая самолетом Москву была доставлена частица благодатного огня из Иерусалима. Благодатный огонь передали в 25 городов и регионов России.
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