История вопроса

Пасха является самым главным праздником в иудаизме и христианстве. Отмечается в марте-апреле В большинстве европейских стран недели до и после Пасхи являются школьными каникулами. В России ВЦИОМ сообщает о росте числа граждан, придерживающихся религиозных традиций.



