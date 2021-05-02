Ростов-на-Дону, , 00:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону полицейские выйдут на дежурство в день матча «Ростов» — «Тамбов». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Болельщикам рекомендуют прибыть на матч заблаговременно, чтобы исключить скопление людей на входе на стадион «Ростов Арена». Крупногабаритные личные вещи болельщикам предложат оставить в камерах хранения стадиона.

Помощь полицейским в обеспечении общественного порядка окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды, дружинники.