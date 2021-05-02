Москва, , 00:44 — REGNUM Главный христианский праздник Пасху, или день Светлого Христова Воскресения, отмечают 2 мая православные христиане.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса в храме находится ограниченное число прихожан. Делегацией Фонда Андрея Первозванного в храм была доставлена частица Благодатного огня из Иерусалима.

В связи с угрозой распространения коронавируса в регионах России был предпринят ряд ограничений, чтобы не допустить всплеска заболеваемости. В некоторых регионах был отменён крестный ход, либо он будет совершаться только на территории храмов. В храмах Орловской области, а также в храмах Екатеринбургской епархии, чтобы снизить число людей, одновременно присутствующих в храме, было увеличено число литургий.

Праздник Воскресения Христова начинается торжественной пасхальной службой в ночь с субботы на воскресенье и переходит в Светлую седмицу. В течение всей этой недели каждый день совершаются праздничные богослужения, точно повторяющие богослужения пасхальной ночи. Верующим, не попавшим на богослужение в пасхальную ночь, можно будет прийти в храм в любой день Светлой седмицы. Двери алтарей всех храмов в эти дни будут распахнуты, символизируя открытые райские врата.

Всем верующим при посещении храмов священнослужители настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке частицы Благодатного огня в Москву из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного.

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