Ростов-на-Дону, , 00:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону проведена прокурорская проверка по факту антисанитарии в детском саду № 106 «Тополёк». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В ходе инспекции на пищеблоке были «выявлены жизнеспособные и нежизнеспособные особи членистоногих (тараканов), а также факты некачественного проведения мероприятий по дезинсекции помещения».

Заведующей детским садом внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в дошкольном учреждении.

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