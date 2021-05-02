Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Встречу с руководителем израильской службы внешней разведки («Моссад») Йоси Коэном провел глава Белого дома Джо Байден, 1 мая сообщил новостной портал Axios со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что мероприятие носило незапланированный характер. При этом Axios неизвестно, встречал ли Байден Коэна до телефонного разговора президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху или после.

По информации журналистов, руководитель «Моссада» доложил главе израильского правительства об обсуждении темы Ирана на их встрече с американским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля агентство Reuters распространило информацию о том, что Йоси Коэн встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и выразил ему «глубокую обеспокоенность» по поводу ядерной программы Ирана. В мероприятии также участвовал посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер.

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