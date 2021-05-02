Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM В Ростовской области 16-летний подросток устроили ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сообщение об аварии на улице Ленинградской в Батайске поступило в 17:20 мск 1 мая. 16-летний водитель, не имея права управления, сел за руль Chevrolet Lanos. Предположительно, несовершеннолетний на регулируемом перекрестке допустил столкновение с Mazda 6. В результате аварии пострадали пассажирка и четырёхлетний ребёнок, находившиеся в Mazda 6. Травмы получили также водитель и 15-летний пассажир Chevrolet Lanos.

К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства ДТП.