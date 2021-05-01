Донецк, , 23:55 — REGNUM В поселке под Горловкой на мине, установленной боевиками ВСУ дистанционно, подорвались мужчина и женщина. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 1 мая заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин журналистам.

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«Наш враг коварен и подл, — сказал Басурин. — Террористические методы ведения войны являются отличительной чертой ВСУ».

По его словам, используя устройства для дистанционного минирования местности боевики ВСУ целенаправленно «создают смертельную опасность жизни мирных жителей».

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, ВСУ обстреляли окраину Горловки из минометов.