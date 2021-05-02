Барселона, Испания, , 09:20 — REGNUM Футболист Лионель Месси призвал подписчиков перестать оскорблять друг друга в соцсетях. Он обратился к ним в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COVCx3rLKkX/

«Я вижу, что я только что достиг отметки в 200 млн человек в Instagram, однако из-за того, что происходит сегодня, я не собираюсь воспринимать это как повод для празднования», — пишет нападающий «Барселоны». «Я бы хотел, чтобы вы, 200 млн людей, подписавшихся на меня, вместе со мной стали 200 млн причин, которые сделают социальные сети безопасным местом, где уважают других», — обратился к подписчикам Месси.

Ранее в Великобритании футбольные клубы с 30 апреля по 3 мая устроили бойкот соцсетей. Сделано это было в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

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