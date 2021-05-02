2 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Антон Якимов, , 09:44 — REGNUM За решением президента России о «длинных» майских выходных последовали меры на уровне регионов и муниципалитетов. В частности, необходимо было продумать новые графики работы для учреждений образования. Были поставлены и другие задачи, в частности по проведению вакцинации в праздничные дни.

Соколов В. И. На перепутье

Учимся по праздникам?

Наиболее остро вопрос с графиком работы возник у школ и детских садов региона. Ещё до окончательных решений главы Минпросвещения Сергея Кравцова департамент образования Екатеринбурга заявил, что школы самостоятельно примут решение о режиме учёбы 4−7 мая. И хотя позже в федеральном ведомстве рекомендовали отпустить детей на отдых в эти дни, в каждой из школ решили вопрос по-своему — например, в некоторых учреждениях детей перевели на дистанционный режим учёбы.

Дискуссии шли и по поводу работы детских садов. Дошкольные учреждения провели опрос родителей о необходимости дежурных групп в ходе праздников. Было выявлено, что такие группы действительно нужны.

«Я вообще не понимаю, для чего это всё устроено. Оставили бы как было всё: с 1 по 3, с 8 по 10 — …и никто бы не нервничал», — пишет пользователь «Ёлка». Другие жалуются, что в их школах занятия так и не отменили. «Сегодня в школе дочери объявили дистант с 3.05. до 8.05!!! Это не каникулы!!!» — пишет горожанка. Впрочем, есть и сторонники каникул. «Опять скулеж трудоголиков и коммерсантов-эксплуататоров, — пишет жительница Екатеринбурга. — Я, наоборот, благодарна Путину за эти выходные (мы, например, отдыхаем (бюджет), и дети сейчас от радости скачут — каникулы 10 дней».

Дезинфекция школы. Хабаровск. guvp.khabkrai.ru

Прививки по праздникам

Невзирая на длинные праздники, в регионе решили дать возможность жителям привиться от COVID-19. Большая часть пунктов вакцинации на время «каникул» будет размещена в торговых центрах. В Екатеринбурге привиться можно в 12 местах, и ещё по одному пункту вакцинации в ТЦ открыто на это время в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.

Хотя до этого главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов отмечал, что прививочные пункты в ТЦ не пользуются большой популярностью, в этот раз он предупредил: не нужно «создавать искусственный ажиотаж», ведь всё организовано так, чтобы не допустить формирования очередей.

«Я поставила в ТЦ «Гринвич», т.к. специально не хотела идти в больницу. У меня аллергий нет, так что шока не боялась», — сообщила одна из горожанок. С необходимостью организовывать вакцинацию в торговых центрах спорят другие.

«Давайте уже до кучи в каждом общественном туалете и на «Таганском ряду» в том числе посадим по медсестре и будем колоть всех, кто не против и мимо шел!» — недовольна пользовательница lira1001.

Кто-то сомневается, что вакцинация в эти дни будет успешной. «Народ в праздники привьется самостоятельно своим лекарством», — иронизирует местный житель.

Вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

Майские ограничения

В регионе ввели ряд ограничительных мер в период праздников. Отменена первомайская демонстрация, в РПЦ решили обойтись без общегородского пасхального крестного хода. В Уральском федеральном университете отказались от торжественных мероприятий ко Дню Победы.

Кроме того, религиозные конфессии приняли ряд решений по профилактике COVID-19 в период празднования Пасхи и Ураза-байрам. В частности, в религиозных учреждениях постараются не допустить образования толп людей. Чтобы снизить количество одновременно находящихся в помещении молящихся, будет проводиться несколько богослужений вместо одного — там, где это возможно. А в Роспотребнадзоре и вовсе призвали верующих встретить религиозные праздники дома.

Мусульмане молятся Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ну опять двадцать пять. Они сами себе противоречат что-то… То говорят, что благодаря массовой вакцинации обстановка с каждым днем улучшается. То опять не выходите из дома из-за плохой обстановки», — недоволен Роман Ф.

«В странное время мы живем. Праздники стали выборочными, каникулы по указам, отпуск по распоряжению…» — беспокоится местный житель. Впрочем, ряд граждан призывает более ответственно подходить к своему здоровью.

«И Пасху и Ураза-байрам отметим дома! Как и все прочие. И ДР тоже!» — пишет Ольга Ч.

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