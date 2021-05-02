Москва, , 09:15 — REGNUM Актриса Елена Проклова объяснила, почему она решилась на интервью для программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ. Об этом 1 мая сообщает издание StarHit.

«Я согласилась на разговор в эфире, ожидая именно такую реакцию. Но меня в данном случае волнует не то, как и что обо мне подумают, а то, как отнесутся к этой проблеме», — объясняет артистка. «Для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь — для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа», — рассказала Проклова.

Ранее Елена Проклова призналась, что её домогался известный женатый актёр, когда ей было всего 15 лет. Пользователи Сети и СМИ предполагают, что этим человеком был Олег Табаков.

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