Москва, , 23:05 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он на брифинге.

Так, в Идлибе было зарегистрировано 17 обстрелов, в провинции Латакия — 11, в провинции Алеппо — два, в провинции Хама — шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карпов заявил, что террористические формирования ведут подготовку новой провокации в зоне деэскалации Идлиб, чтобы обвинить сирийскую армию в использовании химоружия.

По его словам, подготовку провокации ведут террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и сейчас они выполняют доставку отравляющих веществ из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Кроме того, на месте вновь активизировались так называемые Белые каски — организация, которую уже уличали в аналогичной деятельности.

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